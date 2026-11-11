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11 ноября, 05:16

Шоу-бизнес

Защита Лерчек попросила суд прекратить ее дело о выводе денег в ОАЭ

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Защита блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, добивается прекращения уголовного дела о переводе за границу более 250 миллионов рублей. Адвокаты обратились в кассационную инстанцию с жалобой на вынесенный ей приговор, сообщил РИА Новости защитник Константин Третьяков.

По словам адвоката, в жалобе сторона защиты просит суд прекратить уголовное преследование блогера.

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их деловой партнер Роман Вишняк перевели в Объединенные Арабские Эмираты более 251,5 миллиона рублей. Деньги были получены от продажи фитнес-марафонов. Для проведения операций в банк предоставили документы с недостоверными сведениями о причинах и целях переводов.

В 2024 году экс-супруги стали фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества и легализации денежных средств. Бывший супруг блогера признал вину и получил семь лет лишения свободы.

Уголовное преследование Чекалиной приостанавливали после того, как у нее обнаружили онкологическое заболевание, однако впоследствии производство по делу возобновили.

В августе 2026 года суд назначил блогеру условное наказание, штраф в размере 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов. Приговор обжаловали как защита, так и прокуратура, однако в ноябре Мосгорсуд оставил судебное решение в силе.

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