Шестерых детей доставили в больницу после пожара в Хабаровском крае

Фото: MAX/"МЧС Хабаровского края"

Шестеро детей в возрасте от трех до 14 лет оказались в квартире во время пожара в Хабаровском крае. Всех несовершеннолетних доставили в медицинские учреждения для обследования и оказания помощи, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Возгорание произошло ночью 11 ноября в двухэтажном жилом доме на Советской улице в селе Новостройка района имени Лазо. Сообщение о пожаре поступило спасателям, после чего к месту происшествия направили подразделения краевой противопожарной службы.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. В момент происшествия внутри находились шестеро детей.

Мать несовершеннолетних во время пожара дома отсутствовала. Всех детей передали медикам для обследования и оказания необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что женщина погибла при пожаре в пятиэтажном доме на улице Сулимова в Екатеринбурге. Причиной стало самовозгорание аккумуляторной батареи телефона – в комнате загорелось имущество на 4 квадратных метрах.