Палата представителей США заблокировала импичмент Хегсету

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Палата представителей США не дала хода инициативе об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета. Большинство законодателей поддержали процедурное решение, которое фактически остановило дальнейшее рассмотрение резолюции, следует из трансляции телеканала CSPAN.

За направление документа в юридический комитет нижней палаты конгресса проголосовал 211 членов палаты представителей. Еще 204 законодателя выступили против этого предложения.

Таким образом, конгрессмены не перешли к непосредственному голосованию по вопросу об импичменте министра обороны. Вместо этого резолюцию направили на рассмотрение комитета, что заблокировало ее продвижение на данном этапе.

Хегсет остается одним из представителей администрации Дональда Трампа, чье положение пошатнулось после поражения республиканцев на промежуточных выборах. По данным СМИ, министр стал одним из публичных лиц крайне непопулярной войны с Ираном. Кроме того, его преобразования в Пентагоне вызвали недовольство даже среди однопартийцев.

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. Американцы выбирали треть сенаторов, всех членов палаты представителей, губернаторов 36 штатов и территорий, а также представителей органов местного самоуправления. До голосования обе палаты конгресса находились под контролем республиканцев, однако по итогам выборов большинство мест в сенате и палате представителей должно перейти к демократам.