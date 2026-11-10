Кушнер выразил воодушевление первыми итогами переговоров в Абу-Даби

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Американская сторона воодушевлена первыми итогами трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер в соцсети X.

"Мы воодушевлены сегодняшними конструктивными дискуссиями", – написал он.

По словам Кушнера, по поручению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа американская сторона добивается прекращения конфликта. Также она работает над формированием механизмов безопасности, которые нужны Украине, и над обеспечением прочного мира в Европе.

Трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США будут двухдневными. Первая встреча продлилась 4,5 часа с перерывом в 40 минут. Переговоры продолжатся 11 ноября.

По мнению госсекретаря США Марко Рубио, переговоры оказались конструктивными. При этом политик отметил, что впереди еще много работы, так как речь не идет о возможности урегулирования ситуации за 24 часа.

Президент Украины Владимир Зеленский также назвал первый день консультаций конструктивным. Он рассказал, что стороны успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов, поговорили о гарантиях безопасности. Также поднималась тема необходимости деэскалационных шагов.