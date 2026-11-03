Переговоры РФ, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

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Переговоры делегаций РФ и Украины при посредничестве США состоятся в столице ОАЭ Абу-Даби 10–11 ноября. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в соцсети X.

По его словам, консультации будут сосредоточены на послевоенных договоренностях по безопасности, снижении эскалации, гуманитарных усилиях и следующих шагах к миру.

Помимо этого, американские дипломаты планируют на текущей неделе встретиться в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

"Мы с нетерпением ожидаем продолжения прогресса, достигнутого в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, в направлении всеобъемлющего, устойчивого мирного соглашения, которое обеспечит долговременную безопасность для будущих поколений", – заключил Уиткофф.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что позиция России перед переговорами в Абу-Даби не поменялась. Министр указал, что понимания, с чем приедет украинская делегация, нет, но действия президента Украины Владимира Зеленского не способствуют урегулированию.

Лавров также заявил, что европейцы пытаются "втиснуться" в украинское урегулирование и вопрос в том, что они могут внести в качестве добавленной стоимости.