Домработнице экстрасенса Череватого дали условный срок за хищение почти 15,5 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Череватый Влад || Official"

Суд в Москве назначил 2 года условного лишения свободы домработнице победителя шоу "Битва экстрасенсов" Влада Череватого за хищение денег и ювелирных изделий на сумму почти 15,5 миллиона рублей. Об этом РИА Новости сообщил адвокат одного из фигурантов дела Саид Ярахмедов.

По данным следствия, женщина на протяжении полугода регулярно забирала наличные из тайника в гараже экстрасенса – около 50 тысяч рублей ежедневно. Кроме того, из дома пропали золотые часы, подвеска и брендовые очки. Похищенное домработница прятала в пакетах, ведрах и одежде.

В суде женщина признала вину, но заявила, что на преступление ее якобы подговорила супруга Череватого, сославшись на жадность медиума. Жена экстрасенса во время допросов отрицала эти обвинения. Потерпевшей по делу проходит подруга Череватого, которая, согласно материалам, передала наличные на хранение в его гараж.

Вместе с домработницей по делу проходил ее сын, работавший садовником. Его подозревали в пособничестве матери, однако уголовное преследование в отношении молодого человека прекратили.

Прокуратура настаивала на назначении домработнице реального срока, однако суд при вынесении приговора учел время, проведенное ею в СИЗО, и назначил условное наказание. По словам адвоката, похищенные деньги пока не возвращены.

Ранее в Мытищах полицейские задержали 51-летнего местного жителя, подозреваемого в краже более 500 тысяч рублей из сейфа на мебельном предприятии.

По предварительным данным, мужчина, будучи сотрудником предприятия, узнал, что в сейфе гендиректора хранится крупная сумма, дождался, когда рядом никого не будет, перенес хранилище в соседнее помещение и болгаркой распилил его заднюю стенку. Забрав более 500 тысяч рублей, злоумышленник вернул сейф на место и скрылся.