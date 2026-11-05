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Новости

05 ноября, 07:35

Происшествия

Мужчина украл свыше 500 тыс рублей из сейфа на мебельном предприятии в Мытищах

Фото: 50.мвд.рф

В Мытищах полицейские задержали 51-летнего местного жителя, подозреваемого в краже более 500 тысяч рублей из сейфа на мебельном предприятии. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей управления МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

По предварительным данным, мужчина, будучи сотрудником предприятия, узнал, что в сейфе гендиректора хранится крупная сумма. Дождавшись, когда рядом никого, он перенес хранилище в соседнее помещение и болгаркой распилил его заднюю стенку. Забрав более 500 тысяч рублей, злоумышленник вернул сейф на место и скрылся.

Личность подозреваемого установили по записям с камер видеонаблюдения и в тот же день задержали по месту жительства. При досмотре у него изъяли 200 тысяч рублей, остальные похищенные средства он уже потратил. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Мытищинский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд в Севастополе вынес приговор экс-менеджеру операционного офиса банка, которая похитила деньги клиентов на сумму более 24 миллионов рублей. По версии следствия, женщина уговаривала клиентов открывать вклады, а потом подделывала документы и переводила их средства на свой счет.

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