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07 октября, 17:21

Происшествия

Бабушка и внучка похитили 1,4 тыс руб с украденной карты соседа в Северодвинске

Фото: 123RF.com/sergeybogachuk

В Северодвинске суд признал 14-летнюю школьницу и ее 75-летнюю бабушку виновными в тайном хищении денег с банковского счета соседа. Об этом сообщается в официальном канале судов Архангельской области в мессенджере MAX.

По данным суда, девочка заметила, что сосед по коммунальной квартире уснул, и украла его кошелек с банковской картой. Затем она пришла к бабушке и предложила пойти по магазинам, соврав, что карту нашла на улице. Женщины купили товаров на 1,4 тысячи рублей. Сосед обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Суд назначил и школьнице, и пенсионерке штраф в размере 6 тысяч рублей. Однако потерпевший помирился с обвиняемыми, поэтому по закону бабушка и внучка освобождены от наказания.

Ранее в Севастополе вынесли приговор бывшему менеджеру операционного офиса банка, которая похитила деньги клиентов на сумму более 24 миллионов рублей. По версии следствия, женщина уговаривала граждан открывать вклады, а затем подделывала документы и переводила их деньги на собственный счет. Пострадавшими признаны 22 человека, а также сама кредитная организация.

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