Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Совет европейского департамента Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) оставил в силе отстранение российских и белорусских сборных и команд от участия в турнирах, сообщила пресс-служба FIBA.

Однако израильские команды продолжат проводить домашние матчи на нейтральных площадках.

При этом, по данным ТАСС, FIBA решила снять действовавшие ограничения со всех российских и белорусских участников баскетбольных соревнований, в том числе игроков, тренеров, арбитров и других официальных лиц. Решение также распространяется на баскетбол 3x3.

Вопрос участия сборных России по баскетболу 3x3, в том числе в Олимпиаде 2028 года, будет обсуждаться на центральном совете FIBA в декабре 2026 года.

Ранее бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) приняло решение допустить взрослых российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям с национальными флагами и гимнами. Перед этим вопрос обсудили с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (AQIU) и комитетом спортсменов организации.

