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Три человека, в том числе несовершеннолетний, погибли при столкновении автомобиля с грузовиком в Омской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, легковой автомобиль Kia Rio и большегруз Mercedes столкнулись на 542-м километре автодороги Тюмень – Омск в Саргатском районе 21 ноября.

Среди погибших – водитель Kia Rio, мужчина 1981 года рождения, а также двое его пассажиров: женщина 1987 года рождения и мальчик 2021 года рождения. Все трое скончались от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой помощи. Еще один пассажир легковушки, мальчик 2013 года рождения, доставлен в больницу.

Установление обстоятельств аварии взяла на контроль прокуратура.

Ранее пять человек, в том числе двое детей, получили травмы при столкновении Kia и Lexus во Всеволожском районе Ленинградской области. Машины столкнулись боком вечером 20 ноября на 16-м километре автомобильной дороги Новая Пустошь – Невская Дубровка.

За рулем Kia была женщина 1989 года рождения. В Lexus пострадали водитель – женщина 1994 года рождения – и три пассажирки 1970, 2016 и 2018 годов рождения. Всех пострадавших увезли в больницу.

