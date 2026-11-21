Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Белгороде на территории инфраструктурного объекта сдетонировал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщил региональный оперштаб в мессенджере MAX.

Мужчина находится в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма, а также травмы грудной клетки и живота. Бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего в городскую больницу Белгорода.

Ранее в Борисовском округе Белгородской области FPV-дрон атаковал машину, в результате чего женщина получила акубаротравму. Ей оказали помощь в больнице. Дальнейшее лечение пострадавшая будет проходить амбулаторно. Транспортное средство получило повреждения.

До этого в Саратовской области при атаке ВСУ погибли три человека, еще двое получили ранения. Кроме того, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

