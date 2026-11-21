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Россиянин Егор Родионов, зарабатывавший на жизнь игрой в покер, пропал на тайском острове Пхукет, сообщает телеграм-канал Mash.

33-летний мужчина приехал на остров в феврале. Некоторое время он снимал жилье вместе с приятелем, однако несколько месяцев назад они разъехались.

По словам друга, последний разговор с Родионовым состоялся 22 октября. Покерист тогда казался напряженным и сказал, что не может продолжать беседу, поскольку рядом находятся посторонние. Родионов пообещал связаться позднее, однако с тех пор на связь не выходил.

Начиная с 17 октября Егор больше не появлялся на игровых форумах. Зимой у него все шло хорошо, но впоследствии дела ухудшились.

Ранее в сербском Нови-Саде возле полицейского участка 19 ноября исчез 53-летний россиянин Виталий, приехавший из Красноярска. Он направлялся на велосипеде на встречу с супругой, но, когда женщина прибыла к условленному месту, мужчины там уже не было. На месте обнаружили только его аккуратно оставленный велосипед. За день до этого Виталий пересек сербскую границу по загранпаспорту, но старого «белого картона», свидетельствующего о регистрации по месту пребывания, у него не было.

