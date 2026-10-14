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14 октября, 10:38

Происшествия

Спасатели вывели из леса заблудившихся грибников в Подмосковье

Фото: МАХ/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели завершили поиски двух мужчин, потерявшихся в лесу во время сбора грибов в Дмитровском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Рано утром в понедельник, 12 октября, приятели отправились в лес за грибами. Они зашли в чащу возле деревни Астрецово и двигались в сторону села Ольгово. К вечеру мужчины поняли, что сбились с пути, и позвонили родственнику. Тот отправился на их поиски, но найти не смог.

Ночь грибникам пришлось провести в лесу без воды, еды и необходимых лекарств. Утром они позвонили в службу 112, и к поискам приступили работники пожарно-спасательной части ПСЧ-270 совместно с лесником и родственником одного из пропавших.

Поиски затянулись из-за сильного дождя. Тогда лесник выстрелил в воздух из ружья. Грибники услышали звук и пошли на него. Спустя четыре часа их нашли.

Спасатели напоили уставших и продрогших мужчин горячим чаем, а затем на спецтранспорте доставили домой в Яхрому. Медпомощь мужчинам не потребовалась.

Работники противопожарно-спасательной службы призывают жителей региона тщательно готовиться к лесным прогулкам: предупреждать близких о маршруте и времени возвращения, выбирать яркую одежду и обувь по сезону, брать с собой заряженный телефон, воду, спички, перекус и свисток. При обострении хронических заболеваний, в густой туман или проливной дождь следует отложить поход в лес.

Ранее в Пермском крае спасатели вызволили женщину, застрявшую между стенами дома и соседнего строения. Инцидент произошел на Почтовой улице. Информации о том, как россиянка оказалась в зажатом пространстве, нет. После освобождения пострадавшая чувствовала себя нормально и в помощи врачей не нуждалась.

"Московский патруль": столичные спасатели рассказали, как не заблудиться в лесу

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