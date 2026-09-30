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30 сентября, 16:12

Происшествия

Спасатели вытащили из Москвы-реки упавшего в воду мужчину

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Мужчину, упавшего в Москву-реку, спасли в районе Саввинской набережной в Москве. Его обнаружили в воде в 20 метрах от берега, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сообщение о происшествии поступило днем 30 сентября на станцию "Ленинские горы" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Спасатели подняли мужчину на борт катера, доставили на станцию и оказали ему первую помощь.

Пострадавший 1998 года рождения был передан бригаде скорой помощи для госпитализации.

Ранее в Подольске 91-летний пенсионер ушел в лес на прогулку утром и не вернулся к темноте. Родственники забили тревогу и обратились в экстренные службы. Спасатели МЧС, специалисты "Мособлпожспаса" и волонтеры "ЛизаАлерт" искали его всю ночь и нашли лишь 22 сентября. Мужчина застрял в болотистой местности и не мог выбраться сам. Его эвакуировали и передали медикам.

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