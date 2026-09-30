Кравцов: еще в подростковом возрасте мечтал стать детским хирургом

30 сентября, 16:13Общество
Фото: kremlin.ru
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов признался, что в подростковом возрасте хотел помогать детям и мечтал стать детским хирургом. Об этом сообщило РИА Новости.
По словам министра, в седьмом или восьмом классе он работал санитаром в детской клинической республиканской больнице. Однако позже, в более осознанном возрасте, решил выбрать профессию учителя.
В результате Кравцов поступил в педагогический университет на учителя математики и информатики.
Ранее глава Минпросвещения заявил, что число школьников, получающих двойки, уменьшается. Также наблюдается улучшение результатов ЕГЭ. В России виден рост качества профессионального образования, отметил Кравцов.