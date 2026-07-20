Путин закрепил особый статус профессии учителя

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал указ, который закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Установить, что в Российской Федерации признаются особый статус учителя и общественная значимость профессии учителя, обеспечивающей обучение и воспитание граждан в целях сохранения развития интеллектуального, нравственного и культурного потенциала общества", – говорится в указе.

Документ гарантирует необходимые условия для развития учителей в течение всего времени их работы и непрерывное методическое сопровождение. Кроме того, указ предполагает меры социальной поддержки учителей, включая бесплатное посещение государственных музеев и приоритетное зачисление их детей в детсады. Также педагоги будут получать бесплатную юридическую помощь.

Учителям, которые приступили к работе впервые, гарантируется наставничество минимум на год, а педагоги со стажем от 25 лет получат звание "Ветеран труда".

Ранее правительство России совместно с профсоюзами и работодателями порекомендовало устанавливать размер оклада сотрудников сферы образования на уровне 70% от общей суммы зарплаты. При этом для уже работающих специалистов необходимо будет актуализировать структуру зарплаты в соответствии с этими правилами.

