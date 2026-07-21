Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 20:36

Происшествия

Американские булли напали на ребенка на детской площадке в Подмосковье

Фото: MAX/"Осторожно, Москва"

Американские булли покусали пятилетнего ребенка на детской площадке в деревне Павловское Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью.

По предварительным данным, мальчик играл на площадке возле одного из частных домов, когда к нему подбежали две собаки. Ребенок получил раны, ему оказали медицинскую помощь.

Хозяина животных полицейские установили. Им оказался местный житель 1974 года рождения. Мужчина пояснил, что собаки вырыли подкоп под забором его дома и сбежали.

Ранее в Севастополе полиция установила личность хозяина двух собак бойцовской породы, которые напали на маленькую девочку в сквере. 51-летний мужчина объяснил, что в тот день выгуливал животных с дочерью – ровесницей потерпевшей. Девочка забрала игрушку у собак, что спровоцировало нападение, а сам он отвлекся. В отношении него составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Читайте также


происшествияживотные

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

Как уберечь себя от заражения стафилококком?

Стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле

Читать
закрыть

Чем грозит частое употребление вредной еды?

Употребление вредной пищи грозит резким подъемом уровня сахара в крови

При длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление

Читать
закрыть

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика