Американские булли напали на ребенка на детской площадке в Подмосковье

Фото: MAX/"Осторожно, Москва"

Американские булли покусали пятилетнего ребенка на детской площадке в деревне Павловское Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью.

По предварительным данным, мальчик играл на площадке возле одного из частных домов, когда к нему подбежали две собаки. Ребенок получил раны, ему оказали медицинскую помощь.

Хозяина животных полицейские установили. Им оказался местный житель 1974 года рождения. Мужчина пояснил, что собаки вырыли подкоп под забором его дома и сбежали.

Ранее в Севастополе полиция установила личность хозяина двух собак бойцовской породы, которые напали на маленькую девочку в сквере. 51-летний мужчина объяснил, что в тот день выгуливал животных с дочерью – ровесницей потерпевшей. Девочка забрала игрушку у собак, что спровоцировало нападение, а сам он отвлекся. В отношении него составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.