ВС РФ ударили по газоперерабатывающей установке в Харьковской области

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Российские войска вывели из строя газоперерабатывающую установку в населенном пункте Ефремовка Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, удар был выполнен барражирующими боеприпасами "Герань-4 сикер". В результате атаки установка полностью прекратила свою работу.

Ранее ВС РФ нанесли удары по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. При ударах использовались ударные БПЛА и высокоточное оружие воздушного базирования.

В результате российские военные смогли поразить объекты портовой инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения в порту Одесса и цех судоремонтного завода в порту Черноморск.