ВС РФ поразили одну из ключевых газовых станций Украины "Сумскую"

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские дроны нанесли удар по оборудованию компрессорной станции "Сумская", которая входит в состав важного узла газотранспортной системы Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Армия России использовали FPV-дроны "КВН". Станция находится в городе Сумы.

Ранее ВС РФ в ночное время ударили по украинским портам, которые используются для помощи ВСУ. В частности, российские силы поразили порт Одесса. Там находились резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Также в конце прошлой недели военные нанесли удары по двум морским судам типа "балкер" и сухогруз севернее острова Змеиный. С них ВСУ осуществляли запуск ударных беспилотников и безэкипажных катеров.