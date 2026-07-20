Российская армия ударила по украинским портам, задействованным для помощи ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России продолжили в ночное время наносить удары по портам Украины, которые задействованы для помощи ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ, написало RT.

В частности, российская армия высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами ударила по порту Одесса, где находились резервуары с горюче-смазочным материалами (ГСМ). Они предназначались для украинских военных.

Накануне сообщалось, что ВС РФ поразили в Одесской области пять резервуаров с ГСМ. Они находились в районе населенного пункта Новые Беляры.

Также российские силы нанесли удары по двум морским суднам типа "балкер" и сухогрузу севернее острова Змеиный. С них ВСУ запускали ударные беспилотники.