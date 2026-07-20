Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 09:20

Политика

Российская армия ударила по украинским портам, задействованным для помощи ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России продолжили в ночное время наносить удары по портам Украины, которые задействованы для помощи ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ, написало RT.

В частности, российская армия высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами ударила по порту Одесса, где находились резервуары с горюче-смазочным материалами (ГСМ). Они предназначались для украинских военных.

Накануне сообщалось, что ВС РФ поразили в Одесской области пять резервуаров с ГСМ. Они находились в районе населенного пункта Новые Беляры.

Также российские силы нанесли удары по двум морским суднам типа "балкер" и сухогрузу севернее острова Змеиный. С них ВСУ запускали ударные беспилотники.

Читайте также


политика

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

Насколько опасно появление шелкопряда в квартире?

Самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах

Читать
закрыть

Планируют ли в России модернизировать маткапитал?

В Общественной палате предложили повысить выплаты для многодетных семей

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика