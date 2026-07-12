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12 июля, 09:23

Политика

ВС РФ уничтожили газораспределительную станцию ВСУ в Краматорске

Фото: mil.ru

Российские войска ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, расчет БПЛА "Герань" поразил газораспределительную станцию в Краматорске в ДНР, используемую в интересах ВСУ.

"Вооруженные силы РФ продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК. Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени", – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате групповых ударов поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, где хранились грузы военного назначения, морские суда и паром.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области расчеты ударных сил БПЛА "Герань" уничтожили склады горюче-смазочных материалов. Также был уничтожен склад на территории масложиркомбината в Запорожье Запорожской области.

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