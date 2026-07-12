В аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В аэропорту Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничительные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт временно отправлял и принимал рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

При этом в аэропортах Внуково и Домодедово продолжают действовать ограничительные меры. Авиагавани перешли к режиму работы по согласованию с соответствующими органами.