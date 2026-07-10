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С 1 сентября 2026 года все российские аэропорты перейдут на единый стандарт работы медицинских пунктов. Соответствующий приказ Минздрава РФ вводит обязательное требование для руководства каждой воздушной гавани организовать собственный медкабинет. Об этом в интервью РИА Новости сообщил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Парламентарий подчеркнул, что помощь в таких пунктах будут оказывать не только пассажирам и персоналу, но и встречающим с провожающими, находящимся в здании аэропорта или на прилегающей территории. По его словам, раньше оснащение этих кабинетов могло сильно различаться, теперь же вводится общий для всей страны стандарт.

При этом депутат уточнил, что медпункт не станет заменой поликлинике или стационару: полежать на койке или получить больничный там не получится.

Главная задача – оказание первичной, в том числе неотложной помощи. Если случай окажется серьезным, медики вызовут скорую и продолжат поддерживать пациента до приезда бригады.

Куринный также добавил, что если человек не в силах добраться до медпункта сам, сотрудники придут или приедут к нему в другой терминал или даже непосредственно к самолету.

Ранее аэропорт Шереметьево расширил применение системы биометрии на все внутрироссийские рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия". Регистрация и самостоятельная сдача багажа по новым правилам теперь доступна по всем внутренним направлениям.