Захарова заявила, что саммит НАТО в Анкаре был унизительным для Зеленского

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прошедший 7–8 июля саммит НАТО в Анкаре стал унизительным для президента Украины Владимира Зеленского.

По ее словам, запросы Киева на поставки вооружений Альянс фактически проигнорировал. Как отметила Захарова, украинского президента даже не пригласили на пленарное заседание, ограничившись лишь предоставлением ему краткого слова на форуме оборонных индустрий.

Дипломат подчеркнула, что в своем выступлении Зеленский не сказал ничего нового, вновь озвучив традиционный перечень пожеланий и занимаясь рекламой, по ее выражению, террористических компетенций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Она добавила, что Зеленский просил системы противоракетной и противовоздушной обороны, а также боеприпасы к ним, однако какой-либо внятной реакции со стороны членов НАТО на эти обращения не последовало.

Ранее Захарова заявила, что противостояние с Россией носит для Североатлантического альянса носит экзистенциальный характер. Особое внимание дипломат обратила на противоречивость позиции членов НАТО: с одной стороны, они признают отсутствие каких-либо признаков агрессивных намерений со стороны РФ, с другой – фиксируют противостояние с Москвой.