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08 июля, 23:43

Политика

Захарова заявила, что противостояние с РФ носит для НАТО экзистенциальный характер

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Североатлантический альянс (НАТО) рассматривает сдерживание России как экзистенциальную и системную задачу, несмотря на отсутствие признаков готовящегося нападения. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в оборонных планах НАТО Россия вновь обозначена как "долгосрочная угроза евроатлантической безопасности". Дипломат подчеркнула, что под этими формулировками в Анкаре подписались все страны-союзницы.

Особое внимание представитель МИД обратила на противоречивость позиции членов Альянса: с одной стороны, они признают отсутствие каких-либо признаков агрессивных намерений со стороны РФ, с другой – фиксируют противостояние с Москвой на экзистенциальном и системном уровнях.

Ранее лидеры стран НАТО в итоговой декларации саммита в Анкаре заявили, что Россия "представляет долгосрочную угрозу" для Альянса. Также сохраняется и угроза терроризма.

Кроме того, в документе говорится, что Североатлантический альянс выделит Украине в 2026 году 70 миллиардов евро. При этом ничего о принятии страны в блок не сказано.

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