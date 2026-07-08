08 июля, 23:43Политика
Захарова заявила, что противостояние с РФ носит для НАТО экзистенциальный характер
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Североатлантический альянс (НАТО) рассматривает сдерживание России как экзистенциальную и системную задачу, несмотря на отсутствие признаков готовящегося нападения. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в оборонных планах НАТО Россия вновь обозначена как "долгосрочная угроза евроатлантической безопасности". Дипломат подчеркнула, что под этими формулировками в Анкаре подписались все страны-союзницы.
Особое внимание представитель МИД обратила на противоречивость позиции членов Альянса: с одной стороны, они признают отсутствие каких-либо признаков агрессивных намерений со стороны РФ, с другой – фиксируют противостояние с Москвой на экзистенциальном и системном уровнях.
Ранее лидеры стран НАТО в итоговой декларации саммита в Анкаре заявили, что Россия "представляет долгосрочную угрозу" для Альянса. Также сохраняется и угроза терроризма.
Кроме того, в документе говорится, что Североатлантический альянс выделит Украине в 2026 году 70 миллиардов евро. При этом ничего о принятии страны в блок не сказано.
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