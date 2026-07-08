В Подмосковье погиб 19-летний фехтовальщик Соловьев

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В Раменском умер 19-летний призер Московской области по фехтованию Андрей Соловьев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Он провалился в колодец. Предварительно, это был несчастный случай", – сказал собеседник агентства.

Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Андрей Соловьев – бронзовый призер первенства Московской области по фехтованию на рапирах среди юниоров.

Ранее хоккеист клуба "Норильск" Егор Ядыкин погиб в башкирском Салавате из-за случайного выстрела из ружья. Сообщалось, что ружье случайно выстрелило в тот момент, когда Ядыкин потянулся за ним в салоне машины.