Дрон ВСУ сдетонировал рядом с машиной скорой помощи в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдетонировал рядом с машиной скорой помощи в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в канале в МАХ.

Инцидент произошел в поселке Борисовка. В результате ранения получили фельдшер и водитель.

Подобная атака в Борисовском округе региона произошла в конце мая. Украинский беспилотник целенаправленно ударил по карете скорой помощи, когда она передвигалась по трассе Борисовка – Головчино.

Тогда в числе пострадавших оказался водитель. Его с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в больницу Белгорода. Одновременно с этим ВСУ совершили ракетный обстрел области, в результате чего повреждения получил многоквартирный дом.