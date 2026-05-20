Беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Борисовском округе Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Атака произошла вечером 19 мая на участке трассы Борисовка – Головчино. В результате водитель скорой помощи получил минно-взрывную травму и баротравму, его доставили в больницу Белгорода.

В оперштабе также сообщили о ракетном обстреле ВСУ по территории Белгорода и Белгородского округа. Была пробита кровля многоквартирного дома. Пострадавших не выявлено, на местах находятся все оперативные службы.

Ранее семь вражеских беспилотников сбили над территорией Ленинградской области. На фоне атаки БПЛА в петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения.

В Курской области под атаку ВСУ попал частный дом в селе Марково. В результате погибла 68-летняя женщина, которая в момент удара находилась в огороде.