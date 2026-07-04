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04 июля, 10:20

Наука

На Земле началась сильная магнитная буря

Фото: 123RF.com/tomasmaslin

Сильная магнитная буря началась на Земле. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые отметили, что буря уровня G3 началась с отставанием на сутки от графика.

"Поле Земли почти 24 часа держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел еще днем 3 июля, но все же уступило", – сказано в сообщении.

В ИКИ РАН указали, что данная буря является второй по силе с начала года. Первая была зафиксирована в период с 19 по 21 января (G4.6), а третья – 21 марта (G3).

В среду, 1 июля, на Солнце были зафиксированы три сильные вспышки. Первые две класса M1.3 и M1.4 выявили в группах пятен 4475 и 4479 соответственно. Третья вспышка мощностью M5.9 и продолжительностью 37 минут наблюдалась в группе пятен 4475.

Спустя сутки ученые сообщили о еще одном мощном взрыве, достигшем высшего класса X. Частые сильные вспышки обусловлены влиянием нескольких групп пятен на звезде. По словам исследователей, их "плющит".

На Солнце произошла мощная вспышка

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