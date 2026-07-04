04 июля, 06:57Общество
Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 4 июля
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Облачная погода с сильным дождем и местами грозой ожидается в столице в субботу, 4 июля. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 21 до 23 градусов тепла, по области – от 20 до 25 градусов.
Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, во время грозы возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до плюс 15 градусов, а в Подмосковье – до плюс 12 градусов.
Из-за непогоды в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности. С 4 по 6 июля может выпасть до 43 миллиметров осадков (половина месячной нормы), а в начале следующей недели ожидается похолодание до 9–14 градусов.
Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера 4 июля