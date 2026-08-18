Город выставил на торги крупное коммерческое помещение в Лефортове

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Столичные власти выставили на торги коммерческое помещение площадью свыше 300 квадратных метров в Лефортове. Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы.

"На городских торгах инвесторы могут приобрести нежилые помещения под разные запросы. Например, тех, кто ищет крупный объект для офиса, культурного пространства или медицинского центра в Лефортове, заинтересует лот на улице Душинской", – отметил руководитель департамента Кирилл Пуртов, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Помещение площадью 319,9 квадратного метра находится по адресу Душинская улица, дом 20. Рядом есть станции метро и МЦД-3 Авиамоторная. Объект располагается на первом этаже и в подвале многоквартирного дома и имеет отдельный вход.

Заявки на аукцион принимаются до 20 августа. Торги состоятся 1 сентября на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее город выставил на торги помещение для бизнеса в Таганском районе. Объект находится по адресу Николоямская улица, дом 26, строение 1. Помещение расположено на первом этаже и в подвале нежилого здания 1850 года постройки.

