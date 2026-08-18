791 беспилотник ВСУ сбили за ночь над регионами России

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили 791 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны самолетного типа сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, а также над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

В ходе отражения атаки на Подмосковье один из аппаратов попал в склад Wildberries в Богородском городском округе. После этого начался пожар, который оперативно ликвидировали.

Также из-за ударов пострадали три человека, в том числе ребенок. Региональная прокуратура открыла для граждан горячую линию. Они могут обратиться с жалобами и просьбами о помощи по телефону 8 (916) 240-31-28.