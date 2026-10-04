Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 10:19

Мэр Москвы

Собянин поздравил музыкальную школу имени Гнесиных с 80-летием

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил коллектив Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных с 80-летием. Об этом мэр сообщил в мессенджере MAX.

"Поздравляю талантливый коллектив этого прекрасного учебного заведения с юбилеем! Желаю вдохновения и учеников, влюбленных в искусство", – написал градоначальник.

Школа была основана в 1946 году по инициативе пианистки и педагога Елены Гнесиной. С 1962 года занятия проходят в историческом особняке Апраксиных-Бутурлиных на Знаменке.

За минувшие годы учебное заведение выпустило более двух тысяч профессионалов. Среди них – пианисты Борис Березовский и Дмитрий Шишкин, скрипач Алексей Лундин, виолончелист Борис Андрианов, дирижер и виолончелист Александр Рудин.

В настоящее время в стенах учебного заведения обучается 1 266 ребят, а образовательный процесс обеспечивают 170 преподавателей и концертмейстеров.

Разработанные методические материалы Гнесинки успешно применяются педагогами в различных городах России и за рубежом. Студенческий оркестр "Гнесинские виртуозы", основанный в 1990-м, неоднократно давал концерты в таких странах, как Франция, Япония, США, Германия, Швейцария, Испания, Италия и Мексика, рассказал глава города.

Ученики школы регулярно завоевывают награды на международных конкурсах. В этом году кларнетистка Елизавета Гамарис стала лауреатом конкурса в Париже, пианист Константин Цирин завоевал серебряную медаль на конкурсе в Китае, а Элен Вирабян получила награду в Праге.

В школе также развивают просветительские проекты. Там проводят фестивали "Под небом Гнесинки", "Январские вечера", международный конкурс Gnessin Competition for Young Musicians и другие творческие программы.

В воскресенье, 4 октября, в честь юбилея состоится восьмичасовой концерт-марафон на сцене Концертного зала Российской академии музыки имени Гнесиных. В нем примут участие все отделения школы. Вход свободный, заключил Собянин.

На сегодняшний день в Москве работает 151 творческое образовательное учреждение. При этом ребята могут заниматься не только в школах искусств. Например, они могут учиться в колледжах и Институте музыки имени Шнитке. Гранты компенсируют до 100% стоимости обучения в профильных вузах.

Собянин рассказал, какой станет обновленная музыкальная школа имени Кабалевского

Читайте также


мэр Москвыобразованиеобществогород

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика