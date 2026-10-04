Собянин поздравил музыкальную школу имени Гнесиных с 80-летием

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил коллектив Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных с 80-летием. Об этом мэр сообщил в мессенджере MAX.

"Поздравляю талантливый коллектив этого прекрасного учебного заведения с юбилеем! Желаю вдохновения и учеников, влюбленных в искусство", – написал градоначальник.

Школа была основана в 1946 году по инициативе пианистки и педагога Елены Гнесиной. С 1962 года занятия проходят в историческом особняке Апраксиных-Бутурлиных на Знаменке.

За минувшие годы учебное заведение выпустило более двух тысяч профессионалов. Среди них – пианисты Борис Березовский и Дмитрий Шишкин, скрипач Алексей Лундин, виолончелист Борис Андрианов, дирижер и виолончелист Александр Рудин.

В настоящее время в стенах учебного заведения обучается 1 266 ребят, а образовательный процесс обеспечивают 170 преподавателей и концертмейстеров.

Разработанные методические материалы Гнесинки успешно применяются педагогами в различных городах России и за рубежом. Студенческий оркестр "Гнесинские виртуозы", основанный в 1990-м, неоднократно давал концерты в таких странах, как Франция, Япония, США, Германия, Швейцария, Испания, Италия и Мексика, рассказал глава города.

Ученики школы регулярно завоевывают награды на международных конкурсах. В этом году кларнетистка Елизавета Гамарис стала лауреатом конкурса в Париже, пианист Константин Цирин завоевал серебряную медаль на конкурсе в Китае, а Элен Вирабян получила награду в Праге.

В школе также развивают просветительские проекты. Там проводят фестивали "Под небом Гнесинки", "Январские вечера", международный конкурс Gnessin Competition for Young Musicians и другие творческие программы.

В воскресенье, 4 октября, в честь юбилея состоится восьмичасовой концерт-марафон на сцене Концертного зала Российской академии музыки имени Гнесиных. В нем примут участие все отделения школы. Вход свободный, заключил Собянин.

На сегодняшний день в Москве работает 151 творческое образовательное учреждение. При этом ребята могут заниматься не только в школах искусств. Например, они могут учиться в колледжах и Институте музыки имени Шнитке. Гранты компенсируют до 100% стоимости обучения в профильных вузах.