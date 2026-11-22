Фото: ТАСС/МЧС России

Пострадавший при взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном доме во Владикавказе находится в реанимации, его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Об этом сообщил министр здравоохранения Северной Осетии Астан Митциев, передает его слова пресс-служба ведомства.

"Пациент продолжает получать интенсивную терапию. Он находится под круглосуточным наблюдением мультидисциплинарной команды врачей: травматологов-ортопедов, торакальных хирургов, анестезиологов-реаниматологов", – сказано в сообщении.

По словам министра, 21 ноября врачи провели телемедицинскую консультацию со специалистами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России. Федеральные коллеги подтвердили тактику лечения, которую сейчас применяют в республике.

Взрыв газовоздушной смеси произошел 21 ноября в одной из квартир на шестом этаже дома на улице Курсантов-Кировцев. Погибли два человека, еще двое пострадали. Одного из них госпитализировали, второму медицинская помощь в стационаре не потребовалась.

После взрыва подъезд дома частично обрушился. Также в здании выбило окна. Всего повреждения получили 38 квартир. Для временного размещения горожан из маневренного фонда Владикавказа подготовили 40 квартир. После происшествия власти ввели режим ЧС муниципального характера во Владикавказе.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной ЧП стала неправильная эксплуатация газового оборудования.

