Фото: depositphotos/gyn9037

В Донецкой Народной Республике (ДНР) нарушено электроснабжение значительной части региона. Без света остаются более 279 тысяч абонентов, сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства республики Андрей Чертков.

По словам главы правительства, атака на энергетическую инфраструктуру была массированной и целенаправленной. Он уточнил, что повреждения получили сразу несколько объектов.

Чертков уточнил, что отключения затронули 12 муниципалитетов. К новым перебоям добавились последствия повреждений, которые объекты получили ранее, отметил председатель правительства.

Ранее в Забайкальском крае пропало электроснабжение в 10 муниципальных образованиях, включая Читу. По данным МЧС России, причиной отключения стало срабатывание противоаварийной автоматики на магистральной подстанции.

