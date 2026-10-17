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17 октября, 19:13

Политика

23 муниципалитета ЛНР оказались отключены от электричества из-за атаки ВСУ

Фото: 123RF.com/qiujusong

Энергетическая инфраструктура Луганской Народной Республики (ЛНР) подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего произошло аварийное отключение электроснабжения в 23 муниципалитетах. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В Луганске перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в Ленинском, Каменнобродском и Артемовском районах. По словам Пасечника, сохраняется угроза повторных атак. Как только появится возможность, энергетики организуют ремонтно-восстановительные работы.

Часть абонентов будет перезапитана по резервным линиям электроснабжения. Социальные и медицинские объекты оперативно подключены к резервным источникам питания. Штаб по безопасности электроснабжения региона принимает все необходимые меры для стабилизации ситуации.

Ранее сообщалось, что порядка 420 тысяч абонентов оказались лишены электроснабжения в Донецкой Народной Республике после атак ВСУ на энергосистему республики. Уточнялось, что противник несколько ночей подряд наносил удары по энергетическим объектам.

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