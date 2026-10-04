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04 октября, 15:38

Происшествия

ДНР полностью обесточена после ночных атак ВСУ

Фото: depositphotos/gyn9037

Донецкая Народная Республика (ДНР) полностью обесточена в результате ночных атак Вооруженных сил Украины. Об этом председатель правительства региона Андрей Чертков сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, ремонтные бригады начали восстанавливать энергоснабжение почти сразу после ударов. Чертков отметил, что руководство ДНР и сотрудники всех служб круглосуточно находятся на рабочих местах, устранение последствий обстрелов идет без перерыва, и свет поэтапно возвращается в дома жителей.

"Что касается водоснабжения, там, где есть техническая возможность, вода будет подаваться строго по установленному режиму", – добавил Чертков.

Он также предупредил о возможных частичных ограничениях сервисов мобильной сети. В приоритете оператора – голосовая связь и СМС.

Ранее на всей территории Луганской Народной Республики произошли отключения электроэнергии. Причиной стала нештатная ситуация. Энергетики организовали аварийно-восстановительные работы, после чего началось поэтапное подключение жителей к электроснабжению.

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