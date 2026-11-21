Фото: MAX/"Минобороны России"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в мессенджере MAX об уничтожении 61 беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над территорией региона.

"Боевая работа продолжается", – написал он.

Введенные на время ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на полетах в Калининград и обратно. Как сообщили в Росавиации, из-за этих мер стало сложнее использовать воздушные трассы для рейсов в Калининград и из него.

В связи с этим в калининградском аэропорту "Храброво" не исключены корректировки в расписании. В Росавиации объяснили, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов, а статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.

В ведомстве также рассказали, что петербургский аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В свою очередь, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в MAX, что прошедшей ночью над регионом сбили 54 БПЛА. По его словам, среди населения пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.

Всего в ночь на 21 ноября силы ПВО нейтрализовали 275 украинских дронов над российскими регионами. В частности, БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областями. Также беспилотники удалось сбить над Крымом и акваторией Черного моря.

