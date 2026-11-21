Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Работу нескольких самых известных в России площадок, через которые незаконно распространяли персональные данные, пресекли в 2025–2026 годах. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД РФ.

Как пояснили в ведомстве, массивы информации для таких сервисов собирали из утечек в различных источниках. В МВД зафиксировали, что эти базы использовались для мошенничества и других противоправных действий, причем жертв предварительно изучали, составляя их цифровой портрет.

Сотрудники ведомства совместно с органами прокуратуры и Роскомнадзором приняли дополнительные меры в рамках борьбы с подобными площадками: специалисты выявляли информационные ресурсы, где проходил неправомерный оборот персональных и других охраняемых законом данных, в результате ограничивали к ним доступ.

Поправки в УК РФ и тенденция применения статьи 272.1 УК РФ позволят обеспечить защиту конституционных прав россиян в сфере защиты информации, подчеркнули в МВД. Там добавили, что эти нормы должны запустить превентивные механизмы и предотвратить многие другие преступления.

Ранее сообщалось, что совместную операцию по раскрытию крупнейшей в России площадки "бумажного" налога на добавленную стоимость (НДС) провели сотрудники ФСБ, СК, МВД и ФНС при содействии Генпрокуратуры. Площадка функционировала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других субъектов РФ. В организованной преступной группе было задействовано более 4,8 тысячи юридических лиц.

В период с 2023 по 2025 год эти компании создали фиктивные схемы для получения вычетов по НДС на общую сумму свыше 1,2 триллиона рублей. Некоторые из лиц, причастных к организации данной схемы, ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность.