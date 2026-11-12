Мошенники начали отправлять россиянам сообщения от имени налоговой

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян с использованием портала "Госуслуги". Аферисты запугивают людей сообщениями о якобы произошедшем взломе личного кабинета после попытки проверить налоговые начисления, следует из материалов МВД России.

Сначала потенциальной жертве приходит сообщение в мессенджере от имени сотрудника управления Федеральной налоговой службы. В нем предлагают перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с начислениями. Однако после перехода человек получает уведомление о якобы взломанном аккаунте на "Госуслугах".

В том же сообщении указывают номер телефона, по которому предлагают обратиться за помощью. Таким способом злоумышленники намеренно создают у человека ощущение срочной угрозы и побуждают самостоятельно связаться с ними.

После звонка аферисты начинают руководить действиями жертвы. В результате человек может лишиться всех накоплений. В некоторых случаях мошенники убеждают его оформить кредит, а затем передать им полученные деньги.

В МВД рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. В ведомстве также напоминают, что сотрудники правоохранительных органов и государственных учреждений не обращаются к гражданам через мессенджеры.

Ранее в МВД предупредили о мошеннических ботах в Telegram, которые предлагают оплатить подписки на зарубежные сервисы. В частности, злоумышленники создавали сервисы для покупки ChatGPT Plus и просили пользователей перейти по поддельным ссылкам и указать данные банковских карт, после чего списывали деньги со счетов.