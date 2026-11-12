03:17Политика
В МИД России заявили о нежелании Европы учитывать позицию Москвы по Украине
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Европейские государства отказываются прислушиваться к позиции Москвы по украинскому конфликту и не предпринимают шагов для его урегулирования. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в беседе с ТАСС.
По словам дипломата, европейская позиция особенно заметна при рассмотрении украинского вопроса через призму работы Совета Безопасности ООН. Он отметил, что представители европейских стран не только не содействуют поиску решения, но и не хотят воспринимать аргументы российской стороны.
"Европейцы не только не пытаются как-то способствовать урегулированию кризиса, они просто отказываются нас слушать и слышать", – сказал Логвинов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз пока не готов обсуждать будущую архитектуру безопасности Европы. Она связала возможность такого диалога с прекращением огня на Украине.