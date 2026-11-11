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11 ноября, 14:43

Мэр Москвы

Собянин открыл набережную Москвы-реки у театра "Мастерская Петра Фоменко"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл новую набережную на правом берегу Москвы-реки – от Белорусского моста до театра "Мастерская Петра Фоменко".

"Достаточно запущенная территория (была. – Прим. ред.), сейчас она благоустроенная, качественная. Здесь еще будет пешеходный мост", – сказал градоначальник.

Он напомнил, что это уже пятая набережная, которую сделали в этом году. Она освобождена от транспорта, там можно заниматься спортом и отдыхать. Худрук театра Евгений Каменькович поблагодарил за строительство объекта и отметил, что теперь любоваться столицей можно с любой точки набережной.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы говорится, что длина нового участка набережной составляет 1,2 километра. Для нее потребовалось укрепить береговой склон – на всем протяжении возвели подпорную стену, предотвращающую оползни и размыв грунта.

Вдоль набережной организована работа речного регулярного маршрута "Киевский" – "Парк "Фили", ближайший причал – "Кутузовский". В будущем там откроются новые причалы-остановки. Для горожан и туристов вдоль набережной сделали пешеходные, беговые и велосипедные дорожки.

Основную тему благоустройства подсказала история местности. Именно здесь, в водах Москвы-реки, более 70 лет назад сняли эпизоды фильма "Старик Хоттабыч". По мотивам этой сказки на набережной появились тематические арт-объекты.

Ранее в центре мегаполиса обновили Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую набережные. На них заменили асфальт и системы освещения, а также установили остановки для городского транспорта. Вдоль реки оборудовали зоны отдыха с лавочками и разбили газоны.

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