Две поликлиники построили в Некрасовке и Троицке

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

С начала года в Некрасовке и Троицке завершили строительство двух современных поликлиник в рамках Адресной инвестиционной программы, заявил глава департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров.

Суммарная площадь объектов составляет около 30 тысяч квадратных метров. Они рассчитаны на 1,5 тысячи посещений в смену. При возведении зданий использовали современные технологии и качественные материалы, преимущественно отечественного производства.

За ходом строительства на всех этапах следил Мосгосстройнадзор. Специалисты оказывали застройщику консультационную поддержку, что помогало избежать возможных нарушений. В общей сложности инспекторы провели 16 выездных проверок, по итогам которых оформили заключения о соответствии зданий требованиям проектной документации.

Новую поликлинику в Некрасовке построили по адресу улица Маршала Еременко, дом 2. Помимо детской и взрослой городских поликлиник, в здании предусмотрены дневной стационар, травматология, детская стоматология и женская консультация. Из-за особенностей рельефа входы в здание расположены на уровне первого и второго этажей, что позволило развести потоки пациентов разных отделений и избежать их пересечения.

При строительстве поликлиники на Октябрьском проспекте, доме 5а, в Троицке использовались префаб-технологии, позволившие оптимизировать сроки строительства и повысить качество работ. В заводских условиях произвели фасадные стеновые и сантехнические модули, которые изготовили на одном из столичных заводов.

В соответствии со столичным стандартом в медучреждениях создали комфортную среду для пациентов и персонала. Поликлиники оснастили всей необходимой медицинской техникой, системами вентиляции с охлаждением, автоматической пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. В зданиях предусмотрели удобную планировку и понятную навигацию.

Кабинеты самых посещаемых врачей разместили на нижних этажах, чтобы минимизировать очереди. Верхние этажи отвели под приемные узкопрофильных специалистов и административные помещения. В поликлиниках оборудовали современные кабинеты с эргономичной мебелью, зоны отдыха для персонала и пациентов, детские игровые пространства и буфеты. Территории вблизи зданий благоустроили.

В 2027–2029 годах в Москве планируется построить еще четыре поликлиники общей площадью около 30 тысяч "квадратов". Их возведут в районах Лефортово, Котловка, Фили-Давыдково и Филимонковском. Работы будут вестись как за счет частных инвестиций, так и в рамках Адресной инвестиционной программы.