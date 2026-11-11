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11 ноября, 13:27

Культура

В Москве простились с народной артисткой РСФСР Федосеевой-Шукшиной

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной завершилась. Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего в Москве.

Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ее бывшем мужем, писателем и режиссером Василием Шукшиным. На прощание с актрисой пришли сотни людей. Среди них – народный артист России Александр Панкратов-Черный, дочери актрисы Ольга и Мария Шукшины, актрисы Лариса Лужина и Галина Богушевская и другие. При этом старшая дочь артистки Анастасия Воронина-Франсишку не приехала на похороны, так как она не смогла выехать с территории Украины.

Художник Никас Сафронов, говоря о Федосеевой-Шукшиной, отметил, что между ней и ее бывшим супругом была большая любовь. Он рассказал, что после его смерти артистка потеряла настоящую опору.

"Он ее любил, обожал, ревновал, боготворил. Она его тоже. И без него она потерялась. Ей нужен был хороший муж, хороший актер, режиссер, человек-друг", – сказал Сафронов.

Между тем актер Александр Цуркан вспомнил о доброте Федосеевой-Шукшиной, ее вере и заботе об окружающих. Он уточнил, что она очень любила людей, молилась за всех и помогала, чем могла.

Солисты группы "На-На" подчеркнули, что Федосеева-Шукшина приходила на их концерты в столице, а также принимала музыкантов у себя дома в Санкт-Петербурге. Они указали, что артистка всегда славилась теплыми приемами гостей.

Федосеева-Шукшина скончалась 7 ноября в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, из-за которой артистка находилась в больнице с начала октября.

Владимир Путин выразил соболезнования семье артистки. Федосееву-Шукшину он назвал замечательной актрисой, искренним и обаятельным человеком. По его мнению, она буквально вживалась в образы своих персонажей.

Кроме того, соболезнования выразил Сергей Собянин. Мэр обратил внимание, что артистка обладала невероятным мастерством и талантом, которые полюбили миллиона зрителей. Фильмы с участием Федосеевой-Шукшиной стали немеркнущей классикой отечественного кино, сказал градоначальник.

Народную артистку РСФСР Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище

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