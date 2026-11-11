Песков сообщил, что российская делегация информирует Путина о ходе переговоров в ОАЭ

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Российская делегация в Абу-Даби постоянно докладывает Владимиру Путину о ходе переговоров по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, встреча продолжается.

"Конечно, нужно дождаться завершения сегодняшней части переговоров в Абу-Даби, и наша делегация на месте уже расскажет об этом", – сказал Песков.

При этом, как рассказал представитель Кремля, российская делегация не проводила в Абу-Даби контактов с представителями Европы. Их не было в планах, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Вместе с тем Песков отметил, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Ново-Огареве 10 ноября поднимали вопрос переговоров России, США и Украины.

Переговоры делегаций проходят в Абу-Даби 10–11 ноября. В первый день встреча длилась 4,5 часа с перерывом в 40 минут.

Стороны планировали обсудить в том числе гарантии безопасности, снижение эскалации и гуманитарные вопросы. Российская и украинская делегации общались на русском языке. Группу российских переговорщиков возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

