Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 12:48

Политика

Песков сообщил, что российская делегация информирует Путина о ходе переговоров в ОАЭ

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Российская делегация в Абу-Даби постоянно докладывает Владимиру Путину о ходе переговоров по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, встреча продолжается.

"Конечно, нужно дождаться завершения сегодняшней части переговоров в Абу-Даби, и наша делегация на месте уже расскажет об этом", – сказал Песков.

При этом, как рассказал представитель Кремля, российская делегация не проводила в Абу-Даби контактов с представителями Европы. Их не было в планах, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Вместе с тем Песков отметил, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Ново-Огареве 10 ноября поднимали вопрос переговоров России, США и Украины.

Переговоры делегаций проходят в Абу-Даби 10–11 ноября. В первый день встреча длилась 4,5 часа с перерывом в 40 минут.

Стороны планировали обсудить в том числе гарантии безопасности, снижение эскалации и гуманитарные вопросы. Российская и украинская делегации общались на русском языке. Группу российских переговорщиков возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Марко Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика