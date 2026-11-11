Чемпион мира по футболу Дунга сравнил Никиту Симоняна с Раулем и Роналдо

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Лучшего бомбардира в истории московского футбольного клуба "Спартак" Никиту Симоняна по уровню можно сравнить с экс-капитаном испанской национальной команды Раулем и двукратным чемпионом мира бразильцем Роналдо. Об этом в беседе с газетой "Спорт-Экспресс" сказал чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Дунга.

По словам экс-полузащитника, Симонян является одним из важнейших игроков в истории футбола, который умел забивать голы и делать разницу в матче. Такие качества придают Симоняну величия.

"И речь не только об игровых качествах, но еще и о личностных", – подчеркнул Дунга.

В составе "Спартака" Симонян, отличившийся за команду 160 забитыми мячами, четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды брал Кубок Советского Союза (1950, 1958). В 1956 году в составе национальной сборной СССР он также стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. После завершения профессиональной карьеры в 1959 году Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР.

Симонян ушел из жизни 23 ноября прошлого года в возрасте 99 лет. Незадолго до смерти его госпитализировали из-за плохого самочувствия. Соболезнования семье Симоняна выразил Владимир Путин. Глава государства назвал футболиста ярким и неординарным человеком, а также легендой российского и мирового футбола.