Финал конкурса "Мисс Россия – 2026" состоится 12 декабря

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Финал конкурса "Мисс Россия – 2026" пройдет 12 декабря в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила директор проекта Анастасия Беляк.

По ее словам, участницы приедут в Москву, чтобы начать длительную подготовку к финальной церемонии.

В 2026 году организаторы сделали акцент на внутреннем мире конкурсанток – их мотивации, таланте и достижениях: спортивных, учебных, профессиональных. Важность внешних данных при этом не отрицается.

"Особенно глубоко мы смотрели в сторону того, чем увлекается девушка: что у нее за душой, какие у нее интересы, чем она хочет заниматься в дальнейшем", – пояснила директор проекта.

По ее словам, задача конкурса – помочь участнице сделать первый шаг в развитии в близком ей деле. Сезон подготовки конкурсанток в 2026 году стал длиннее: вместо трех недель – четыре.

"Это сделано, для того чтобы как можно глубже погрузить девушек в рабочую атмосферу", – заключила Беляк.

За это время с участницами проведут больше развлекательных и обучающих мероприятий – многие из них впервые оказались в Москве.

"Мисс Россия" – ежегодный российский конкурс красоты. Впервые он прошел в Париже в 1927 году, участвовали в нем только русские эмигрантки. В Советском Союзе конкурс возродили в 1989 году под названием "Мисс СССР", и с тех пор он ежегодно проходит в Москве.

Ранее сообщалось, что 41-летняя жительница Уфы Чулпан Шангареева получила титул Ms. Summit International 2026 на международном конкурсе красоты и лидерства в Австралии. Финал соревнования прошел 8 ноября в городе Голд-Кост.