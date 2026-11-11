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11 ноября, 11:38

Происшествия

Red Wings опровергла информацию о задымлении на рейсе Тель-Авив – Москва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Авиакомпания Red Wings опровергла данные о задымлении на рейсе Тель-Авива – Москва 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

О якобы задымлении на борту самолета Ту-214 Red Wings сообщил SHOT в МАХ. По его данным, в какой-то момент в салоне появился дым, а пассажиры почувствовали неприятный запах. Однако пилоты благополучно посадили самолет. Позже, как писало СМИ, выяснилось, что причиной ЧП стал динамик оповещения пассажиров, который отказал и стал дымить.

"Во время полета в районе передней бортовой кухни появился посторонний запах. Экипаж проверил возможные источники запаха, в том числе электропроводку и динамики в салоне", – указала авиакомпания.

Она добавила, что признаков задымления или возгорания не зафиксировали.

Ранее ноутбук загорелся на борту самолета American Airlines, следовавшего из Атланты в Даллас. Экипаж быстро справился с загоревшимся устройством, после чего борт продолжил посадку и благополучно приземлился в Далласе.

В аэропорту сообщили, что после прилета помощь медиков потребовалась одному пассажиру. Его осмотрели и отпустили.

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