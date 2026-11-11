РЕН ТВ: обвиняемого в убийстве главврача в Москве связывали с ней любовные отношения

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Гражданина Германии, обвиняемого в убийстве главврача частной медклиники "КМ-Клиник" Марины Каган в ТиНАО, связывали с ней тайные любовные отношения, о которых никто не знал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации журналистов, с сыном убитой мужчина познакомился еще в 2016 году – они вместе играли в компьютерные игры. Позже фигурант обратился к женщине за медицинской помощью из-за панических атак и мигрени, которые появились после смерти отца. Личные отношения пары продолжались около года, пишет СМИ.

Также утверждается, что причиной трагедии стала вспышка ревности: мужчина якобы услышал, как возлюбленная разговаривает по телефону с другим, после чего решил совершить убийство.

Тело Каган с признаками насильственной смерти нашли в частном доме в ТиНАО 10 ноября. На голове и лице зафиксировали следы ударов. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Подозреваемый задержан – им оказался гражданин Германии 1996 года рождения. По данным СК, он толкнул женщину с лестницы, затем не менее четырех раз ударил ее головой об лестницу, а после задушил полиэтиленовым пакетом. Во время допроса мужчина признался, что планировал преступление больше недели.