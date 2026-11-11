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11 ноября, 11:23

Общество

Малышева заявила, что кубанский борщ укрепляет мужскую силу

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Кубанский борщ полезен для мужского здоровья. Об этом сообщили в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале врач-терапевт Елена Малышева и врач-кардиолог Герман Гандельман.

По словам Гандельмана, свекла, входящая в состав блюда, улучшает потенцию, а помидоры помогают предупредить рак простаты. В числе других ингредиентов борща – капуста, картофель, морковь, сало и чеснок.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин сказал, что цельнозерновая овсяная крупа превосходит геркулес по содержанию полезных веществ за счет минимальной термической обработки на производстве.

После употребления цельнозерновой овсянки чувство голода возвращается не скоро, что особенно важно для людей с предрасположенностью к скачкам глюкозы. Гликемический индекс у такого продукта ниже, чем у быстроразваривающихся хлопьев.

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